Teresa do 'Big Brother' criticada após falhar presença no 'Extra': "Tem medo"

"Típico, pensava que a Pipoca não ia, e agora que sabe que ela vai, foge", "Só assume um medo gigante de não estar à altura", disseram outros fãs do programa.



O objetivo seria que Teresa estivesse presente para protagonizar, à semelhança dos restantes presentes, um confronto entre os dois grupos da casa: entre o grupo 'Kamikaze', representado por Pedro Soá, Pedro Alves e Teresa, e o grupo dos "Sensatos", como Ana Garcia Martins chama, representado por Soraia, Noélia e Diogo.



Teresa do 'Big Brother' recorreu às redes sociais para avisar os admiradores que já não iria marcar presença no 'Extra' do 'Big Brother', que ainda está a decorrer com a apresentação de Mafalda Castro.A concorrente do programa deixou os fãs desiludidos mas prometeu explicar brevemente as razões de forma mais detalhada para ter tomado essa decisão de última hora.No entanto, houve quem não desculpasse a 'falha' e depressa deixaram críticas à participante polémica do reality show, incinuando que 'fugiu' de um novo confronto com a Pipoca mais doce, que também vai voltar a marcar presença na emissão.pode ler-se nas mensagens deixadas pelos seguidores.