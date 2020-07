Teresa do ‘Big Brother’ deixa recado a Pipoca Mais Doce: “Ela é muito pior do que eu”

20 jul 2020 • 17:20

Depois de ter sido expulsa pelos portugueses no último domingo do ‘Big Brother’, com apenas 14 % dos votos, Teresa esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e aproveitou para deixar um recado a Ana Garcia Martins, mais conhecida como Pipoca Mais Doce.

"De qualquer maneira deixe-me dizer-lhe que ela é muito pior que eu. É muito mais antipática do que eu", disse Teresa, referindo-se à comentadora do reality show.

A propósito das críticas que a comentadora do ‘Big Brother’ teceu sobre si, Teresa afirmou: "Ela, se calhar, não gosta de mim, porque se revê em mim", atirou.

No que toca aos comentários negativos que tem recebido por parte dos espectadores, Teresa garante que as pessoas mais polémicas são as mais faladas e odiadas: "Podem falar, mas passa-me ao lado. Interessa-me mais saber quem gosta de mim e quem é que me percebe. Quem não gosta de mim, não gosta de montes de pessoas e se calhar nem gostam delas próprias", afirmou.