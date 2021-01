Teresa do 'Big Brother' furiosa com insultos de Maria Botelho Moniz

, disse Maria Botelho Moniz.





"Na altura estive para a processar. Gravei o programa e estive para a meter em tribunal por isso. Só que o meu filho andava stressado com tudo, optei por me desligar dessa m****", acrescentou.

A carregar o vídeo ...

Mãe de Tierry acusou a apresentadora de chamar "indiretamente prostituta" à ex-nora.

tem protagonizado vários momentos polémicos, desde que entrou na casa doda TVI. Após tecer duras críticas a Bernardina, antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', chamando-a de "badalhoca" , a mãe deacusoude insultar a ex-nora Sofia Sousa e a neta.À conversa com os colegas da casa, esta quarta-feira, a concorrente do reality show recordou um episódio polémico e acusou a apresentadora da estação de Queluz de Baixo de chamar "indiretamente prostituta" à ex-nora Sofia Sousa, durante o programa 'Curto Circuito' da SIC Radical, em 2014., afirmou.Depois das acusações, as redes sociais incendiaram-se com o vídeo, com as respetivas declarações da apresentadora.Em lágrimas, a cabeleireira revelou que pensou em processar a comunicadora.Veja aqui o vídeo da polémica: