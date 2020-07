Teresa do ‘Big Brother’ responde a críticas de Pipoca Mais Doce

Teresa abandonou este domingo a casa mais vigiada do país, após ter sido expulsa com apenas 14% dos votos. Mal saiu da casa do ‘Big Brother’, a ex-cabeleireira foi confrontada com a opinião de Ana Garcia Martins, mais conhecida como Pipoca Mais Doce.

Questionada por Cláudio Ramos se Teresa ia com vontade de jogar à séria, a comentadora do programa não poupou nas críticas. "Acho que a Teresa ia com vontade de jogar à séria, mas este perfil muito agressivo e, muitas vezes, bastante maldoso com os colegas acabou por não ser muito bem acolhido por eles. (…) Houve, muitas vezes, maldade gratuita com os colegas. Cheguei a achar que era impossível alguém ser assim permanentemente, durante 24 horas por dia", começou por afirmar.

"Espero que tenha sido o stress do jogo a gerar tudo isto e que a Teresa não seja assim, como todos nós portugueses acabámos por assistir", rematou Pipoca Mais Doce.

Perante a opinião da blogger, Teresa acabou por responder à concorrente. "É uma opinião", afirmou.

Recorde-se que as nomeações esta semana foram "pela positiva", tendo sido Noélia a concorrente mais votada para continuar na casa com 37% dos votos, equanto que Iury obteve 30% e Pedro Alves 19 %, continuando no reality show da TVI.