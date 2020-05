Teresa é castigada pelo 'Big Brother' e Sandrina é a nova líder

Os concorrentes do 'Big Brother' ficaram a saber que, caso Teresa continue no programa e permaneça no jogo, não poderá ser líder e ganhar imunidade, de forma a que não seja nomeada., disse a produção do formato da TVI.Por sua vez, foi a concorrente Sandrina que foi a escolhida para ocupar o cargo.

Teresa foi castigada na sequência de quebrar as regras do reality-show por manter contacto para o exterior da casa sem autorização.



Após uma discussão com Pedro Soá, que se irritou e gritou com a colega, atirando até um microfone de forma agressiva para o chão, o marido da ex-cabeleireira, Jorge Silva, decidiu ir até ao exterior da casa mais vigiada do país para falar com a mulher.



O companheiro da mãe de Tierry, o filho da concorrente que participou na 'Casa dos Segredos', alertou a mulher para abandonar o desafio.

Tal como aconteceu com a concorrente Sónia, Teresa comunicou com o marido, sem respeitar os alertas da produção do programa.



Questionado pela mulher, Jorge disse-lhe que deveria desistir do formato. "É para sair", afirmou, o que deixou Teresa em sobressalto. Horas depois, a concorrente sofreu a sanção devido ao comportamento.



Também Pedro Soá foi castigado e sofreu uma expulsão direta pela atitude violenta que revelou com Teresa, o que desagradou os concorrentes da casa e também os espectadores que, nas redes sociais, apelaram à expulsão.





Teresa é castigada e não vai ser líder no programa