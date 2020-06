Teresa e Jéssica exaltam-se em noite de gala: “Quando me chamares 'zero', olha-te ao espelho”

A gala do último domingo do ‘Big Brother’ ficou marcada pelo momento de tensão entre Teresa e Jéssica.

Durante a emissão, quando confrontadas por Cláudio Ramos sobre a semana de liderança de Teresa, Jéssica não poupou a concorrente mais velha da casa às críticas, acusando-a de ser uma "líder zero". Teresa não gostou e respondeu-lhe à letra: "Eu não admito ser zero. Quando me chamares zero, olha-te ao espelho", atirou a ex-cabeleireira.

A troca de acusações entre as duas concorrentes continuou e o apresentador do programa teve que acalmar os ânimos.

Porém, já depois da gala, na habitual "cadeira quente", Teresa e Jéssica voltaram a trocar insultos.

"Tu lá em cima chamas-me ca***** e eu não digo nada, está tudo registado… Eu não disse que foi para dar canal… Disse demos canal", atirou Jéssica nervosa. "É uma mal educada, lá em cima disse que não gostei da tua liderança… e tu, olha ca*****… Tu disseste isso… é verdade ou não", continuou a namorada de Pedro Alves.

Surpreendida com as acusações, Teresa, afirma que tudo não passou de uma brincadeira: "Juro-te pela vida dos meus filhos que te chamei no bom sentido, eu chamo isso à minha neta… Tu és uma miúda, podias ser minha filha…Vai passear…", respondeu.



Apresentador do reality show tentou acalmar os ânimos.