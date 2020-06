Teresa exalta-se com Noélia e deixa-a em lágrimas: “Tu minimizas toda a gente”

A madrugada desta quarta-feira, dia 17 junho, ficou marcada pela discussão acesa entre Teresa e Noélia, sendo que não foi apanhada na totalidade, porque coincidiu com a emissão extra do ‘Big Brother’.

No pouco que se conseguiu ver durante o extra do reality, Noélia tentou acalmar a concorrente mais velha da casa. "Teresa, tenha calma, não me fale nesse tom", ao que Teresa respondeu: "Eu tenho calma, a Noélia é que não tem e ainda não se apercebeu disso, quem é nervosa é a Noélia e faz os outros".

As duas concorrentes travaram-se de razões e, após a discussão, Noélia foi para o quarto chorar, onde foi confortada por Angélica.

Pouco tempo depois, Teresa foi ter ao quarto e continuou a descarregar na concorrente algarvia: "Olha Noélia, estás a chorar pelo que se passou entre nós? Eu também estou triste, entendes? Como tu ages com o teu irmão, que dizes que não sabe fazer nada, que não sei o quê, eu não sou o teu irmão", atirou a concorrente irritada.

Noélia não se calou e respondeu: "Eu nunca disse que o meu irmão não sabia fazer nada". Teresa continuou: "Tu és uma excelente pessoa, eu tenho muito carinho por ti, agora é assim: tu tens que perceber que também estás errada…Tu minimizas toda a gente. Para ti ninguém faz nada, só tu é que fazes bem as coisas", atirou a mãe de Tierry.

O ambiente entre as concorrentes ficou tenso e Teresa pediu para falar com a produção.



Veja o vídeo aqui:

