Teresa exalta-se com Pipoca Mais Doce em pleno direto: "A minha vida cá fora não vai comentar"

"Para mim esses avós estão a sofrer, provavelmente, tanto ou mais do que uma concorrente que entrou voluntariamente e pela segunda vez num reality show", afirmou.



que não podem estar com os netos por causa da pandemia do novo coronavírus, e não porque os avós entraram num reality show.

Mãe de Tierry não gostou da opinião da comentadora do reality show.

O regresso de, mais conhecida por, ao 'Extra' do após ter testado positivo à Covid-19 , ficou marcado pelo confronto com, ex-concorrente do reality show.Tudo começou quando a comentadora do programa relembrou que há muitos avósDescontente com os comentários de Pipoca, a ex-cabeleireira decidiu responder-lhe:, disse a comunicadora. Mas, não se ficou por aqui:, continuou.Perante os comentários de Pipoca, Teresa exaltou-se e interveio:A discussão entre as duas acabou por ser interrompida pela apresentadora Alice Alves.Veja aqui o vídeo: