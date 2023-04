Teresa Guilherme vai voltar ao pequeno ecrã como uma das comentadoras do novo programa da, ‘Noite das Estrelas’.A antiga anfitriã de ‘Big Brother’ abraçou, sem hesitar, o desafio que lhe foi proposto por Maya, um dos rostos do canal doTeresa Guilherme, admitindo que se trata de uma estreia no seu currículo.“Nunca fui comentadora de nada, então tenho vindo a preparar-me um bocado. Vou sempre dar o meu melhor para que seja um programa divertido”, garantiu a produtora, de 67 anos.‘Noite de Estrelas’ estreia segunda-feira, dia 10, e tem apresentação de Maya e Rui Oliveira.