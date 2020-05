Teresa Guilherme acusa TVI de 'matar' Casa dos Segredos

condições em que se realizaram as últimas edições do Secret Story - Casa dos Segredos.Bruno Santos, que à data dirigia os conteúdos do canal, foi o principal alvo da apresentadora que não se conteve nas acusações. Apesar do êxito das primeiras edições com muitos "amores e ódios", Teresa considera que a partir da quinta edição foi um verdadeiro "descalabro"., revelou a veterana em enrevista ao 'Observador'."Tiraram o programa das nove. Passámos a ter o compacto às sete horas, onde não podias mostrar nada que fosse conflito, e um à meia-noite, onde podia haver alguma relação com os concorrentes. Víamos sexo ou conflito, não havia tempo de mostrar outra coisa., afirma Teresa Guilherme