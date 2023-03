Teresa Guilherme arrasa Cristina Ferreira

"Há dias foste ao programa da Júlia Pinheiro e fizeram as pazes. O que é que vos fez esquecer que não gostam uma da outra? Foi o facto de gostarem ainda menos da Cristina Ferreira e, por isso, quererem derrotar a TVI?", foi uma das perguntas feitas.



"Claro que era para derrotar a TVI e claro que derrotamos a TVI", respondeu Teresa Guilherme.



Ainda perguntaram se preferia deixar de fazer televisão ou ser comentadora do 'Big Brother' mas ter de concordar sempre com a apresentadora. Teresa Guilherme, entre risos, respondeu: "Isso é impossível. Mesmo que eu quisesse não conseguia concordar sempre com ninguém, não com a Cristina e não com a pessoa que sabe menos do género do que eu, estou a falar de reality shows. Também não é muito difícil... porque por este andar ficarei para o resto da minha vida, se ela continuar por lá, sem fazer televisão ".



Recorde-se que o último projeto de Teresa Guilherme na TVI foi o reality show 'Big Brother: Duplo Impacto', ao lado de Cláudio Ramos.



Teresa Guilherme foi a convidada desta quarta-feira, 1 de março, no programa das manhãs da Renancença, 'As Três da Manhã'. Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão não hesitaram em fazer as perguntas mais