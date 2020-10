Teresa Guilherme arrasa Luciana Abreu: "Contou-me a história da desgraçadinha"

Cantora desmacarada por apresentadora no livro ‘O Avesso do Direto’.

Luciana Abreu e Teresa Guilherme

André Filipe Oliveira

Luciana Abreu é uma das protagonistas das polémicas relatadas por Teresa Guilherme no livro ‘O Avesso do Direto’, sobre os bastidores da televisão. O episódio que envolve a eterna ‘Floribella’ remonta ao final dos anos 90.





CMTV.



“Eu sou terrível em castings, não posso conhecer as pessoas ao vivo. Elas contam-me uma história e eu acredito logo. [No ‘Cantigas da Rua’] a Luciana contou-me uma história da desgraçadinha. Disse-me: ‘O meu pai está no hospital e gostava de me ver”, revelou a Teresa durante a participação do programa ‘Manhã CM’, da

Só mais tarde, depois do triunfo da jovem na cidade do Porto na final do concurso que reuniu os vários talentos nacionais, é que a anfitriã do ‘Big Brother’ percebeu que tinha sido enganada por Lucy. “Encontrei o senhor e perguntei-lhe se estava melhor e percebi que nunca tinha estado doente”. Embora tenha caído numa “armadilha”, Teresa Guilherme defendeu Luciana. “Se não fosse boa [cantora], não teria passado e vencido”.