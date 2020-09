Teresa Guilherme assume fragilidades antes da gala: "Chorei o dia inteiro"

foi uma das convidadas do programa de Cristina Ferreira.Esta terça-feira, a apresentadora esteve no 'Dia de Cristina', da TVI, e, entre outras confissões, acabou por assumir que estava muito nervosa antes da gala do último domingo, depois de na semana anterior o programa ter perdido nas audiências."Sou muito dramática, choro muito", começou por contar Teresa, acrescentando que achava que o programa ia correr mal., explica, acrescentando que foi a produção que acabou por a descansar. "Sou uma grande dramática", concluiu.A apresentadora emocionou-se ainda a recordar o convite de Cristina para apresentar o 'BB', algo que já não esperava."Tu foste escolhida porque és a melhor a fazer aquilo. Tu envias-me todos os dias uma mensagem a dizer: 'eu queria tanto ajudar-te a ganhar'. Ainda bem que estás comigo. Obrigada, Teresa".