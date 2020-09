Teresa Guilherme assume mágoa com Goucha: "Senti-me traída por um amigo"

Foi no passado sábado que Teresa Guilherme esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Conta-me', na TVI, e falou abertamente sobre a alegada 'zanga' entre os dois.Numa conversa emotiva conduzida pelo apresentador, a 'rainha' dos reality shows confessou que se sentiu magoada quando este apresentou a última edição da 'Casa dos Segredos', por não lhe ter contado que aceitou o lugar., disse Teresa, que afirmou que ficoupor não ter sabido da novidade pelo amigo e colega., defendeu-se Goucha.

"Não me interessa se a tua mãe sabia ou não. Fiquei triste por não me contares. Se fosse ao contrário tinha-te contado", continuou Teresa.



"Senti-me traída por um amigo, só porque não me contaste. E ainda me disseste "vais ver que vais ser tu, então quem é que há de ser?". Foste um sacanita", disse ainda a apresentadora.



"Se nós nos não nos tivéssemos encontrado... mas encontrámos. Se não querias dizer estavas caladinho, não dizias que não sabias", continuou Teresa, que admitiu que nem viu nenhuma gala do formato apresentado por Goucha.



Teresa Guilherme prepara-se para conduzir o 'Big Brother - Revolução' que estreia este domingo na TVI.