Teresa Guilherme com futuro incerto na TVI

11 mar 2021 • 12:05

tem o futuro incerto na TVI. Após ter sido chamada pela diretora de Entretenimento e Ficção do canal,para apresentar oe posteriormente, oao lado de, a comunicadora, de 65 anos, vê-se sem projetos quando terminar a apresentação do atual reality show, que deverá acontecer em finais de março ou início de abril.Segundo a 'TVGuia', a apresentadora não tem quaisquer projetos confirmados para o futuro.A juntar ao 'futuro incerto' de Teresa, está o seu descontentamento com as galas do 'Big Brother', que passaram a realizar-se ao sábado para dar lugar ao novo programa de Cristina,. Uma decisão que não deixou a anfitriã do programa feliz. Isto porque durante uma das últimas galas, Teresa mudou a sua habitual frase de despedida "para, que foi vista como um recado para Cristina Ferreira.