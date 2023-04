Teresa Guilherme deixa aviso a Luciana Abreu

"





", contou uma fonte à revista 'TV Guia'.

"

(…)

", começou por afirmar a comentadora.



"O único problema que a Luciana Abreu tem é falar demais dela própria. Eu já lhe disse isto a ela. Não faz uma gestão boa. É ótima miúda e as pessoas têm uma ideia errada dela", acrescentou Teresa Guilherme.

Luciana Abreu, de 37 anos, continua a tentar aproximar-se da família do novo namorado, o cavaleiro João Moura Caetano, mas com o máximo cuidado possível.O assunto foi abordado no programa da CMTV, 'Noite das Estrelas'. Teresa Guilherme, uma das comentadoras do formato e amiga de longa data da atriz, acabou por dar a sua opinião sobre o tema.