Teresa Guilherme deixa TVI pendurada para estar na RTP

15 fev 2023 • 15:09

Teresa Guilherme, um dos rostos que marcou a TVI ao longo dos últimos anos, recusou o convite para estar na gala do 10º aniversário do canal. Segundo o 'Holofote', o convite foi feito à eterna 'rainha dos reality shows' que deu uma nega ao canal para estar num outro programa, à mesma hora, num canal concorrente.No próximoEsta ausência acontece depois da TVI ter feito um vídeo promocional do aniversário do canal no qual aparece Teresa Guilherme.Recorde-se que a apresentadora está afastada de Paço de Arcos desde 2021, altura em que apresentou o 'Big Brorher - Duplo Impacto', ao lado de Cláudio Ramos.