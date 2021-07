Teresa Guilherme desiludida com Cristina Ferreira

02 jul 2021 • 15:07

Depois de ter dado a mão a Teresa Guilherme, que voltou aos ecrãs nacionais pela mão de Cristina Ferreira, para o novo 'Big Brother', a diretora de ficção e entretenimento da TVI parece não contar com a veterana dos reality shows.De acordo com a revista 'TV Guia', Teresa não faz parte dos planos de Cristina, algo que a deixa triste e magoada.disse à 'TV Guia', revelando, assim, não ter recebido qualquer tipo de contacto.De acordo com a publicação, a escolha para a apresentação do novo 'BB' deverá recair sobre uma dupla no masculino, liderada por Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha.