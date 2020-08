Teresa Guilherme e Cristina Ferreira juntas para bater concorrência

Teresa Guilherme e Cristina Ferreira

André Filipe Oliveira

Esquecidas as guerras do passado, Teresa Guilherme e Cristina Ferreira unem agora forças para derrotar a concorrência. A ‘rainha dos reality shows’ e a nova diretora da TVI estiveram na sexta-feira na mansão da Ericeira onde se realiza o ‘Big Brother’, para definir a estratégia para a nova temporada do formato, com estreia prevista para 13 de setembro. "Viemos passar férias à Ericeira. Para já não está cá mais ninguém. Acho que chegam ‘turistas’ um dia destes", disse Cristina nas redes sociais.

As duas estrelas estão a preparar "ideias fora da caixa, para surpreender o público", apurou o CM junto fonte da produção. "A Cristina gosta do formato, mas acha que são importantes algumas mudanças para que a nova edição não seja mais do mesmo". Recorde-se que Teresa foi uma escolha de Cristina, que optou por dispensar o anterior apresentador, Cláudio Ramos. Teresa terá um salário de 20 mil euros/mês, mais extras.