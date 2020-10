Teresa Guilherme e Pipoca Mais Doce não escondem tensão em direto

10 out 2020 • 16:09

Com o regresso de Ana Garcia Martins às galas do ‘Big Brother - A Revolução’, iEntre as duas não existe qualquer tipo de proximidade e os fãs do programa acusam a apresentadora de não dar oportunidade à influencer de expor as suas opiniões na gala. ", pode ler-se na rede social Twitter onde os fãs deixam duras críticas à conduta da veterana, que não está disposta a partilhar o seu mediatismo no reality show.Na gala passada, Pipoca não se conteve e chegou mesmo a enfrentar Teresa em direto. No confessionário, depois de André Abrantes, concorrente do programa, ter feito vários comentários preconceituosos, Teresa acabou por o interromper e não deixar continuar com o seu discurso para "que não se enterrasse ainda mais". Avisou-o várias vezes para se calar e sempre que André mostrava vontade de se explicar, Teresa Guilherme evitava-o.Uma atitude que levou a críticas da Pipoca Mais Doce, que arrasou o concorrente e consequentemente a produção do formato. "Tive pena que a Teresa não o tivesse deixado enterrar-se ainda mais".