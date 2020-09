Teresa Guilherme emocionada no regresso ao 'Big Brother': "Fartei-me de chorar"

O regresso de Teresa Guilherme ao ‘Big Brother’, da TVI, reuniu a preferência de mais de 1 milhão e 500 mil espectadores. A aposta de Cristina Ferreira, atual diretora de entretenimento e ficção do canal, em repescar a rainha dos reality shows revelou-se certeira. A emoção tomou conta da apresentadora por vários momentos durante a estreia do formato. "É um prazer estar de volta ao ‘BB’.Gostamos de voltar aos sítios onde nos sentimos bem e foi divertido. Foi bom", apontou após o final da emissão, sublinhando que não controlou as lágrimas ao reencontrar-se com a ‘Voz’. "Fartei-me de chorar e ele também chorou, chorámos os dois."Para trás parece ter ficado o desgosto denunciado por Teresa, em 2017, aquando do afastamento dos realitys. "Estamos no meio de uma Covid, o que é que interessa o que dissemos há três anos? A vida vai mudando, hoje é assim, amanhã é assado. Vamos indo."As pazes estão feitas, por isso, a comunicadora está focada em fazer desta a edição mais especial do ‘BB’. "Acaba por ser uma ironia poder estar 20 anos depois a fazer o programa que foi lançado por mim. É a celebração dos 20 anos [da estreia do BB] e é isso que estamos a fazer". Neste regresso a ‘casa’, Teresa faz-se acompanhar, como habitualmente, pelas superstições. A garrafa de água mantém-se perto da apresentadora. O vestido branco - "uma cor fetiche" - desenhado por João Rolo, também não foi escolhido ao acaso.Para já são 19 os eleitos a viver na casa mais vigiada do País. Há ainda espaço para receber o último candidato, mantido em total segredo. Nesta nova edição, os grupos dividem-se. Na mansão da Ericeira os luxos estão ao dispor de apenas sete participantes. Nove estão presos na zona do jardim, cercados por um muro que impede a vista sobre a praia da Ericeira, além de estarem condicionados no que respeita à alimentação e higiene. Há ainda três "infiltrados" fechados num anexo a controlar os passos dos restantes colegas. Com idades diversificadas, dos 21 aos 45 anos, os concorrentes prometem muita alegria e animação durante os próximos meses.No dia da estreia do ‘Big Brother’ conduzido por Teresa Guilherme, os admiradores de Cláudio Ramos não se coibiram de elogiá-lo e recordar a sua prestação na condução da edição anterior do reality show. As opiniões dividem-se e há quem considere que o afastamento do apresentador foi prejudicial para o formato. No sentido contrário, há quem diga que só voltou a vê-lo devido ao regresso de Teresa.Cristina Ferreira fez questão de marcar presença na gala de domingo e dar o seu apoio a Teresa Guilherme. "Há 17 anos foi a Teresa Guilherme que disse na TVI: ‘Há uma miúda no estágio que pode ser boa para apresentar os extras do ‘Big Brother’. Hoje só lhe devolvo o que me deu", escreveu a nova diretor de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo.