Teresa Guilherme esclarece frase polémica "Quem tem ética passa fome"

11 dez 2023 • 19:11

Em conversa com Daniel Oliveira no 'Alta Definição', da SIC, Teresa Guilherme revelou a verdadeira intenção quando proferiu "quem tem ética, passa fome", em 2001.



"Um jornalista do 'Público' – que eu já encontrei depois – foi ao meu escritório. Eu levava sempre uma marmita. Tinha pouco tempo, ele foi-me entrevistar e eu fui comendo. E, no fim, a minha Lurdes [empregada] tinha-me mandado uns morangos lindos e eu perguntei-lhe:‘Tu estás sem almoçar, não queres uns morangos?’. E ele [respondeu]:‘Não, não, é uma questão de ética, não vou fazer isso, estou a entrevistar’. Pronto, passou aquilo…", começou por explicar.

"Entretanto, acompanhei-o à porta, que era o que não devia ter feito e eu disse: ‘Estás cheio de fome’. E ele: ‘Por acaso, estou cheio de fome’. Já tinha acabado a entrevista. ‘Pois, devias ter aceite aqueles morangos’. E ele disse: ‘Não, não podia’. E eu: ‘Pois, quem tem ética passa fome’. Era sobre os morangos, não era sobre quem tem ética passa fome, se não estava eu a menina mais gordita, porque eu tenho imensa ética. Infelizmente, a ética saiu de moda", continuou.

"Se ele teve ética? Não, porque aquilo não estava gravado, não foi durante a entrevista e já tive esta conversa com ele. Tive naquela altura que lhe chamei vários nomes ao telefone, provavelmente, eu já não me lembro, mas que lhe telefonei, telefonei. E depois já o encontrei, pelo menos, uma vez na minha vida e tivemos essa conversa. (…) A falta de ética foi dele", rematou a comentador do 'Noite das Estrelas', da CMTV.