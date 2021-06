Teresa Guilherme está de férias com Flávio Furtado em Itália

Bom dia minha gente linda. Por aqui 33 graus. E aí?", escreveu na publicação.



"Entrar no dia de aniversário com uma surpresa de amigos! Partilho com todos vocês e agradeço os milhares de mimos que já recebi. Gratidão!", escreveu, na legenda da imagem onde se mostrava com um bolo nas mãos.



Flávio Furtado foi um dos amigos que surpreendeu a apresentadora e nesse dia especial dedicou-lhe uma mensagem, nas suas redes sociais. "Se esta foto falasse só diria coisas boas sobre esta amizade. Parabéns Teresa!", escreveu.





, escreveu na publicação., escreveu, na legenda da imagem onde se mostrava com um bolo nas mãos.Flávio Furtado foi um dos amigos que surpreendeu a apresentadora e nesse dia especial dedicou-lhe uma mensagem, nas suas redes sociais., escreveu.

Depois de celebrar o seu 66º aniversário, no passado domingo,, para uns dias de descanso. Nas suas redes sociais, a apresentadora tem mantido a viagem em segredo, mas o comentador social tem partilhado alguns passeios.Esta terça-feira, Flávio Furtado mostrou-se com a 'rainha dos reality show' no Coliseu de Roma.