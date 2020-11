Teresa Guilherme protagonizou um momento tenso, na gala do último domingo do ‘Big Brother’. A apresentadora não gostou dos festejos dos amigos de Pedro, o concorrente escolhido pelos portugueses para continuar na casa mais vigiada do país.

A alegria em estúdio não agradou a comunicadora, que não hesitou em repreendê-los: "Deviam estar caladinhos, na verdade".





, rematou.

Recorde-se que, recentemente, Teresa foi acusada de não ser imparcial pela comentadora do reality show, Marta Cardoso.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Apresentadora não gostou dos festejos em estúdio.