Teresa Guilherme fala sobre a 'Voz': "Uma pessoa maravilhosa"

"É um belíssimo produtor, psicólogo, uma pessoa maravilhosa. Um sentido de humor muito bom", afirmou ainda, sem, porém, desvendar a pessoa que está por detrás da famosa 'Voz'.



Recentemente, Cláudio Ramos desabafou sobre as constantes comparações a Teresa Guilherm de que tem sido alvo na condução do 'Big Brother'.

Teresa Guilherme falou sobre a eterna 'Voz', o produtor que sempre protagonizou o contacto com os concorrentes da 'Casa dos Segredos' e que agora é tratado como 'Big' durante a emissão do 'Big Brother'.Apesar de não ter assumido o o comando do programa, que foi entregue a Cláudio Ramos, a eterna 'rainha' dos reality shows lembrou com admiração a pessoa que dá voz a essa 'personagem' que tanto tem marcado os formatos da TVI.