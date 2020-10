Teresa Guilherme: Falhas fazem tremer a rainha do 'Big Brother'

18 out 2020 • 15:28

Aquele que prometia ser o regresso em grande de, a rainha dos ‘reality shows’ , acabou por não corresponder às expectativas. A apresentadora não está a conseguir levar esta edição do ‘Big Brother’ (TVI) a bom porto e as galas de domingo estão a cair nas audiências. A somar a isso, Teresa tem recebido críticas dos seguidores do programa, que a acusam de "fazer mais do mesmo". E na última gala, até ouviu Pipoca Mais Doce, cara a cara, dizer-lhe que o casting aos concorrentes feito por si foi muito fraco.Apesar de tentar ficar indiferente a estas polémicas, Teresa Guilherme assume que nem sempre consegue. "Sou muito dramática, choro muito. Antes da última gala, estava muito... estava chorosa. Só dizia: ‘isto vai correr muito mal’. Chorei o dia inteiro", admitiu, em conversa com Cristina Ferreira, assumindo a sua preocupação com a guerra de audiências.Desde há duas semanas que ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, de Ricardo Araújo Pereira (SIC) ganha.