Teresa Guilherme faz retiro espiritual. Saiba tudo

"Retiro de meditação na Casa de Serdeiredo em Marco de Canaveses! Uma beleza! Hoje eu e a Nanda quando nos encontramos de manhã estávamos vestidas de igual. É o que faz ir às compras com as amigas e não combinar roupas . Muito se riram os nossos parceiros de retiro", contou a ex-apresentadora, de 67 anos.



Teresa Guilherme é uma mulher de fé. A comentadora da 'Noite das Estrelas', da CMTV, rumou até Marco de Canaveses, onde esteve a fazer um retiro de meditação e até partilhou alguns momentos desses dias com os seguidores nas redes sociais.

Já depois do fim de semana, Teresa Guilherme deslocou-se até ao Santuário de Fátima. "Depois dum fim de semana de retiro nada melhor do que ir pedir a proteção de Nossa Senhora de Fátima. Tudo na Paz", escreveu a também atriz no seu perfil de Instagram.