Teresa Guilherme faz revelação inédita sobre Carlos Cruz

Teresa Guilherme esteve à conversa com Júlia Pinheiro nas tardes da SIC esta segunda-feira, dia 27 de fevereiro e a apresentadora de 'Júlia' fez uma confissão à convidada, com quem teve algumas quezílias no passado, entretanto resolvidas.

"Eu acho que isto já nos deve ter acontecido noutra vida, porque está sempre a acontecer, Teresa. Eu vou para um sítio, saio e tu entras. Tu vais para um sítio, tu sais, eu entro. É uma coisa que eu já não sei a quantidade de vezes que isto aconteceu", disse Júlia Pinheiro sobre o facto das duas apresentadores terem sido 'concorrentes' ao longo dos anos.





, frisou Teresa Guilherme e Júlia Pinheiro acrescentou: "

De seguida, Júlia Pinheiro revelou:. Ao que Teresa Guilherme respondeu, surpresa:, referiu Júlia Pinheiro ao recordar que foi Teresa Guilherme quem apresentou o primeiro reality show em Portugal, em setembro de 2000.Recorde-se que Júlia Pinheiro e Teresa Guilherme estiveram zangadas durante 15 anos, o que foi confirmado pelas duas apresentadoras durante o programa. Quando estavam as duas no mesmo evento, não dirigiam a palavra uma à outra. Contudo, colocaram tudo "em pratos limpos" e terminaram o programa 'Júlia' desta segunda-feira com um abraço.