Teresa Guilherme fecha portas a nova edição do ‘Big Brother’ Apresentadora tem outro projeto

A apresentação do novo ‘Big Brother’ (TVI) continua incerta, mas Teresa Guilherme é já uma carta fora do baralho. A apresentadora está confirmada no elenco da nova temporada da peça ‘Os Monólogos da Vagina’, que arranca a 7 de setembro no Teatro Politeama, em Lisboa.



Estará em cena de domingo a quarta às 21h00, o que impossibilita a condução das galas do reality show aos domingos. Manuel Luís Goucha, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira são os nomes em cima da mesa.

