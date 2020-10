Teresa Guilherme irrita-se com Pipoca Mais Doce no intervalo da gala do 'Big Brother'

26 out 2020 • 13:22

O clima entre Teresa Guilherme e Ana Garcia Martins, conhecida como Pipoca Mais Doce, está cada vez mais tenso.Na última gala do 'Big Brother', a apresentadora ficou furiosa com a comentadora por esta estar distraída com o telemóvel.Teresa Guilherme quis saber a opinião de Ana Garcia Martins, no entanto, quando se dirigiu a si, durante o direto, não foi bem sucedida. "", disse-lhe.No entanto, assim que as câmaras se desligaram, terá mostrado a sua indignação. "".