Teresa Guilherme junta-se a Cláudio Ramos no 'Big Brother'? Apresentadora esclarece tudo

A carregar o vídeo ...

Cláudio Ramos troca SIC pela TVI e deixa Cristina de rastos

Teresa Guilherme vai estar ao lado de Cláudio Ramos na próxima edição do 'Big Brother', que foi adiado devido aos tempos difíceis que se atravessam pelo surto de coronavírus, conforme avançou a 'TVMais'.Segundo a mesma publicação., que terá emissões uma vez por semana, e que este era "o segredo mais bem guardado" do canal.Segundo uma fonte ligada à estação de Queluz de Baixo, as negociações entre a TVI e Teresa Guilherme já decorriam há várias semanas no máximo secretismo. Pelo que consta, Teresa será o rosto das emissões de segunda-feira, logo após a expulsão de um concorrente na gala de domingo.Contactada pela 'Vidas', Teresa Guilherme não confirmou e garante que não sabe do que se trata., começou por esclarecer., garantiu.. Sabe-se, no entanto, que, segundo uma fonte ligada à TVI.Certo é que Teresa Guilherme continua a ser um dos rostos mais acarinhados e desejados pelo público para voltar ao pequeno ecrã.A próxima edição do 'Big Brother', que ficou suspensa devido ao surto de coronavírus, está prevista para fim de abril, e vai respeitar várias medidas de segurança. As galas não terão a presença do público nas bancadas, devido à situação atual de confinamento.Além disso, a mesma fonte ligada à TVI garantiu à mesma publicação que nenhum dos concorrentes desistiu de participar no programa, e que têm sido testados em relação ao coronavírus para se garantir que não se correm riscos.Cláudio Ramos viu o sonho de se estrear como apresentador no 'Big Brother' ser adiado pela pandemia. O novo rosto da TVI desabafou sobre os tempos difíceis que se vivem em televisão . No entanto, continua feliz na 'nova casa', onde tem sido bem recebido pelos colegas.