Teresa Guilherme mostra-se entusiasmada durante visita à casa do 'Big Brother'

A carregar o vídeo ...

Teresa Guilherme mostra-se na casa de 'Big Brother'

Teresa Guilherme surpreendeu ao revelar que foi visitar a nova casa da próxima edição do 'Big Brother', que vai estrear já no próximo domingo.A apresentadora que desta vez não vai estar ao comando do reality-show, um lugar que foi ocupado por, mostrou-se entusiasmada ao conhecer o espaço., começa por dizer num vídeo que divulgou nas redes sociais., disse, enquanto mostrava alguns detalhes, como a vista da moradia e a piscina, sem poder desvendar muito mais., atirou.A apresentadora mostrou-se ainda ao lado de Maria Botelho Moniz durante a visita,Apesar de não esconder a felicidade pelo convite, Teresa realça:, afirmou a 'rainha' dos reality-shows, que não hesitou em elogiar a casa várias vezes, deixando os milhares de seguidores curiosos para ver mais.Recentemente, Teresa Guilherme esclareceu tudo sobre os rumores que davam conta de que iria estar ao lado de Cláudio Ramos no novo reality-show da TVI.