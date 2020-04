Teresa Guilherme nega parceria com Cláudio Ramos

Teresa Guilherme foi apontada como reforço da equipa da nova edição do ‘Big Brother 2020’, pela ‘TV Mais’. De acordo com a publicação, a apresentadora iria assegurar as emissões Extra, emitidas à segunda-feira, para entrevistar o concorrente expulso. No entanto, tal não vai acontecer."Não sei de nada, não sei a que se refere a notícia. Não sei de onde veio. Fui apanhada de surpresa", disse ao CM.Segundo o CM conseguiu apurar, Teresa está fora do renovado ‘Big Brother’, que tem Cláudio Ramos como apresentador principal.Poderá, contudo, ter participações pontuais. A estreia está agora prevista para maio.A eterna rainha dos reality shows mantém contacto diário com Nuno Santos, diretor de programas da TVI.