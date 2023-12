14 dez 2023 • 15:25

Vanessa Fidalgo

Católica convicta e profundamente crente em Deus, Teresa Guilherme esteve no Santuário de Fátima e partilhou com os seus seguidores no Instagram imagens desse momento de paz e reflexão.

Na noite desta terça-feira, dia 12 de dezembro, Teresa Guilherme escreveu: "Fátima à noite! O silêncio verdadeiro onde ouvimos a nossa fé".

A partilha despertou de imediato a atenção de vários seguidores, que se juntaram à comentadora neste momento especial com vários emojis em forma de coração ou mãos em prece.