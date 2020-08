Teresa Guilherme prepara nova imagem para o grande regresso

Aos 65 anos e prestes a abraçar um novo desafio na próxima edição do ‘Big Brother’, Teresa Guilherme investiu nos cuidados com a sua imagem para substituir Cláudio Ramos na condução de ‘Big Brother – A Revolução’.Para um regresso em grande, a rainha dos reality-show recorreu à cirurgia estética para atenuar as rugas na zona do rosto e do pescoço bastante acentuadas devido ao avançar da idade.Nas redes sociais, na fotografia onde surge a festejar o regresso à antena já em setembro, são visíveis os resultados dos procedimentos estéticos a que foi sujeita antes de voltar ao pequeno ecrã.Confiante com a sua imagem, a apresentadora surge sorridente e radiante por estar de volta ao programa que viu nascer em Portugal há vinte anos.Um regresso há muto ambicionado pela apresentadora, que vive uma fase feliz da carreira profissional e já terminou as férias para estar focada na preparação do novo projeto, que arrancou no passado dia 10 de agosto., revelou uma fonte à ‘Tv Mais’, adiantando que Cristina Ferreira também irá estar por dentro de todos os preparativos do formato.Apesar da felicidade de voltar à estação, Teresa sente o peso da responsabilidade que implica o novo programa., adiantou a mesma fonte.Com a nova contratação da TVI, Teresa Guilherme vai arrecadar um salário milionário, de cerca de 20 mil euros por mês [cinco mil euros por gala], que poderá aumentar com as emissões do "Extra" e nomeações.