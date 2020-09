Teresa Guilherme reage à estreia do 'Big Brother': "Não podia estar mais feliz"

, disse ainda., disse ainda, emocionada pelo novo projeto.Teresa Guilherme. No entanto, Teresa decidiu não fazer nenhum contrato com a estação de Queluz, e que não tem qualquer compromisso com o canal após concluir a condução deste novo reality show.As mensagens de carinho e apoio no grande regresso da apresentadora fazem-se sentir nas redes sociais., escreveram os admiradores.