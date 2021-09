Teresa Guilherme reage ao afastamento do 'Big Brother': "Já não vou atrás"

O afastamento de Teresa Guilherme do 'Big Brother' (TVI) continua a provocar uma nuvem cinzenta nos bastidores. Agora, a apresentadora esclarece à 'TV Guia' como se sentiu ao saber que tinha sido posta de lado.A apresentadora revelou, ainda, que já não se identifica como o formato tal como está.Sobre a nova dupla anfitriã, Teresa disse apenas que o reality show "está bem entregue" e que não há qualquer mal-estar. "Se fosse eu a apresentar era. Não sou, tudo bem. Não há problemas".Por agora Teresa está focada em outros projetos no digital e também no teatro - está em cena com a peça 'Monólogos da Vagina', no Teatro Politeama, em Lisboa. E a televisão?, completou.