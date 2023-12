Teresa Guilherme recorda a época em que perdeu três milhões de euros com a insolvência do BES

Teresa Guilherme, de 68 anos, foi a convidada de Daniel Oliveira no último ‘Alta Definição’ e, durante a entrevista, acabou por recordar como lidou com o factode ter perdido quase três milhões de euros com a insolvência do BES."A primeira coisa que fiz não foi chorar os três milhões, foi perguntar quanto é que sobra", lembrou a atual comentadora da CMTV, recordando que essa foi a sua forma de seguir em frente.Na época, Teresa Guilherme estava ainda em plena atividade, mas repensou algumas coisas da sua vida. "Estava a trabalhar em televisão e entrava dinheiro regularmente, o que eu gastava não era mais do que aquilo que eu ganhava, portanto não fez grande diferença.Começou a assentar em mim que eu já não era rica - embora três milhões de euros não façam uma pessoa rica, parece que faz, mas, na realidade, depende das tuas escolhas (...) Naquela altura pensei: ‘Deixei de ter uma almofada para o resto da minha vida (...) mudei completamente a minha perspetiva, comecei a pensar o que é que é útil, necessário", afirmou.Teresa Guilherme chegou a ir a tribunal, mas Ricardo Salgado acabou por ser absolvido, ainda antes de alegar sofrer de doença de Alzheimer.