Teresa Guilherme recorda o grande amor da sua vida: “O meu mundo caiu”

Teresa Guilherme recordou o romance com aquele que considera ser o grande amor da sua vida. Em entrevista à ‘Caras’, a apresentadora revelou que teve vários namorados e não esconde que viveu com alguns deles. Porém, o coração bateu mais forte por um deles. "(…) Sei qual foi o amor da minha vida, e somos amigos até hoje", disse, sem nunca revelar a identidade.

"Agora já não me bate o coração quando vou ter com ele, mas na altura, quando aquele homem saiu da minha vida, o meu mundo caiu", acrescentou. A comunicadora afirmou ainda que não está à espera de um novo amor: "Vivi o amor dos 20, dos 30, dos 40 e dos 50 anos. O amor incondicional existe em qualquer idade, agora aquele amor louco e desvairado existe aos 20 anos. Depois, tornamo-nos mais racionais".

"A palavra que melhor define a minha vida é agir. Não me foco no problema, mas na solução. Nunca tive medo nem vergonha de pedir ajuda, seja aos meus amigos, a um psicólogo ou a quem sabe mais do que eu", admite.

Aos 65 anos, a "rainha dos reality shows", como é conhecida, prepara-se para apresentar o próximo ‘Big Brother’ com Cláudio Ramos, um feito inédito: "Vai ser um desafio apresentar com outra pessoa um programa que tem sido conduzido só por um apresentador".

A trabalhar há 30 anos em televisão e a dar a cara por muitos reality shows, Teresa admite que tem tido sorte por o público gostar dela: "Ao longo dos anos já houve muita gente que quis acabar comigo e o público sempre esteve lá para mim".