Teresa Guilherme respira de alívio com audiências

Teresa Guilherme

25 out 2020 • 19:09

Prometia ser a verdadeira revolução dos reality shows em Portugal mas a nova edição do ‘Big Brother’ fez a TVI derrapar nas audiências. Teresa Guilherme, que regressou à condução do formato, não esperava a falta de adesão do público no primeiro mês de programa, em que o reality show foi várias vezes ultrapassado pela concorrência no canal rival, a SIC.Na última gala, a anfitriã, que já se denunciava bastante insegura, recebeu uma lufada de ar fresco com o aumento das audiências, que subiram face às semanas anteriores. Ainda assim, o reality show da TVI ficou em segundo lugar, perdendo para o rival ‘The Voice’ (RTP).Na última gala foi visível que Teresa Guilherme fez de tudo para ‘aquecer’ os ânimos entre os concorrentes, que são acusados de estar a contribuir para a falta de dinâmica no jogo. A apresentadora tentou imprimir mais ritmo ao reality para vencer na batalha de audiências.