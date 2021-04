Teresa Guilherme sai sem glória após triunfo

Veterana dos reality shows sofre com o futuro profissional em suspenso. Com o fim do ‘Big Brother’, Teresa fica sem projetos na estação de Queluz de Baixo

Considerada a rainha dos reality shows em Portugal, Teresa Guilherme despediu-se de mais uma edição do ‘Big Brother’ que manteve a sua ligação com a TVI ao longo dos últimos seis meses, através de duas temporadas do programa. Com o fim do ciclo, a apresentadora fica sem projetos na TVI e perde o lugar na estação à qual voltou pela mão de Cristina Ferreira.Na despedida da gala,Questionada sobre se os projetos futuros passam pela estação de Queluz de Baixo, a apresentadora deixa todas as possibilidades em aberto. "", contou à TV Guia, referindo-se ao facto de os dois programas que apresentou terem sido um sucesso de audiências.