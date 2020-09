Teresa Guilherme sem papas na língua em direto

O regresso de Teresa Guilherme à antena com a nova edição do ‘Big Brother’, há muito ambicionado pelos espectadores,André Filipe, de 25 anos, é um dos participantes mais polémicos, que já levou à desistência de um dos colegas logo na primeira semana e motivou reprimendas de Teresa Guilherme em direto, durante a gala.Teresa quis saber se o concorrente sentia culpa pela saída do outro concorrente e se estava arrependido pelos comportamentos ao longo da semana. Sem hesitações, a anfitriã do programa confrontou o concorrente e exigiu saber o porquê de ter mentido e motivado uma série de conflitos.", atirou Teresa, que não escondeu a sua revolta com a postura do concorrente.No fim da conversa em que Teresa fez questão de demonstrar o seu desagrado, André Filipe reconheceu que errou no seu comportamento com Luís, pediu desculpas ao ex-concorrente e afirmou que vai mudar de comportamento.Se a gala de estreia foi considerada um verdadeiro sucesso, ao ser líder de audiências, a segunda emissão do programa ficou aquém das expectativas. O formato foi completamente arrasado pela concorrência e caiu para sexto lugar na tabela das audiências. ‘Isto É Gozar com Quem Trabalha’ (SIC) reuniu as preferências da noite de domingo.