Teresa Guilherme sobre férias: “Obrigatório esplanada e caracóis”

A apresentadora, de 64 anos, diz que no verão tudo a deixa alegre e é uma boa estação para convívios.– Portugal é lindo. De norte a sul. Por mais locais que visite mais quero visitar. Tenho viajado muito. Sempre!– Praia sem dúvida. Mas uma piscina também me faz feliz. Adoro água!– Como na vida. Uns dias gosto mais de ondas e outros de uma calmaria no mar.– Tudo me deixa alegre. Desde que seja verão!– Entrada a vários tempos. Gosto de saborear tudo o que me dá prazer.– Obrigatório no verão: esplanadas e caracóis. Dispensável é a inevitável melga!– Biquíni. É o mais confortável e prático.– Sem mirones ou com? Essa é que é a questão.– É uma boa estação para conviver com amigos.– Estamos a falar de quê?!– As épocas nunca são baixas. As pessoas é que podem não andar em altas. Mas todo o ano.– Camisa levezinha e de cores alegres.– Água e Aperol Spritz. Recomendo.– As viagens não têm época do ano. O verão é confuso para viajar. Prefiro época mais calma.– Para viver mais perto da Mãe Natureza e da nossa própria natureza.