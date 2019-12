Teresa Guilherme sobre o regresso de 'Big Brother': "É um presente envenenado"

15:40

Numa altura em que se assinala 20 anos da estreia do primeiro 'Big Brother' em Portugal, a TVI anunciou que o formato está de regresso, mas ainda não revelou quem o irá conduzir. Em cima da mesa têm estado nomes como Manuel Luís Goucha e Rita Pereira, mas não o de Teresa Guilherme, o rosto que sempre esteve ligado à história do reality show.Em declarações à 'TV Guia', a conhecida apresentadora diz que não foi sondada pela estação e que, caso fosse contactada, teria de saber muito bem o que a esperaria., revelou, sem se mostrar crente no trabalho da atual diretora de programas da TVI, Felipa Garnel. "Nunca tive ilusões com a Felipa", conclui.Afastada da televisão há cerca de dois anos, Teresa Guilherme revela estar dedicada a dar palestras motivacionais, mas não esconde as saudades de fazer televisão.