Teresa Guilherme sobre relação com Júlia Pinheiro: "É uma pessoa que não me interessa"

", revelou ainda. "Há 'n' atitudes ao longo das nossas vidas que eu não gostei, mas não é isso. E acho que ela sente exatamente a mesma coisa em relação a mim", contou.



", disse ainda Teresa Guilherme.



Teresa não deixou de realçar que Júlia Pinheiro tem sido mais "comedida" do que ela no que respeita aos comentários públicos em torno da relação das duas ao longo dos anos, afirmando mesmo que Júlia é "muito mais educada" que ela.



Para terminar, Teresa Guilherme mostrou que não guarda nenhum rancor de Júlia Pinheiro, apenas quer manter a distância: "Não lhe tenho nenhuma má vontade. Fico triste quando lhe acontecem coisas tristes… Não é isso. Não tenho necessidade de ter uma relação com ela e com outras pessoas. Da mesma maneira que devemos acarinhar muito as pessoas que achamos que nos acrescentam, não há necessidade de estarmos com aquelas que não nos acrescentam."





Teresa Guilherme mostra-se na casa de 'Big Brother'







"É uma pessoa que não me interessa", garantiu Teresa, em conversa com Diogo Beja e Joana Azevedo para a rádio 'Comercial'.O rosto dos reality-shows aproveitou para esclarecer a falta de relação com o rosto da SIC, garantindo que não está "zangada" com Júlia, admitiu., esclareceu.