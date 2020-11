Teresa Guilherme sofre com afastamento da mãe

A vida de Teresa Guilherme, de 65 anos, está um verdadeiro virote. Numa roda vida entre o teatro, com a peça ‘Monólogos da Vagina’, e a televisão, à frente do ‘Big Brother’, a apresentadora tem reduzido ao máximo os contactos sociais para se proteger.A mãe Lídia Ribeiro também está isolada em casa., explicou à ‘Vidas’, revelando a sua rotina semanal."Embora esteja afastada da progenitora, com quem mantém uma ligação umbilical, Teresa faz questão de ligar-lhe várias vezes ao dia. "", confidenciou.Em recentes entrevistas, Teresa revelou que a mãe Lídia Ribeiro ficou muito feliz com o seu regresso à televisão e ao ‘Big Brother’. "." É assim que a antiga fadista também sossega o coração de mãe, ao ver a filha a trabalhar naquilo que mais gosta.No entanto, a última semana revelou-se dolorosa para a apresentadora do reality show da TVI, que foi atacada pelo público e comentadores do formato, devido à sua falta de imparcialidade para com os concorrentes.