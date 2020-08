Teresa Guilherme substitui Cláudio Ramos na apresentação do 'Big Brother'

Teresa Guilherme é a nova apresentadora da nova edição do ‘Big Brother’ que estreia em setembro.

04 ago 2020 • 15:42

Apesar de só começar oficialmente a exercer funções na TVI em setembro, Cristina Ferreira, mostra já ter poder para tomar algumas decisões como Diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo. A apresentadora que está de regresso à "casa mãe" e fez alterações no 'Big Brother', retirando Cláudio Ramos da apresentação do formato e tendo escolhido Teresa Guilherme para suceder ao comunicador.

A informação foi divulgada pela TVI, esta manhã, através de um comunicado e nas redes sociais, a apresentadora não tardou em reagir: "A TVI tem memória. Setembro é amanhã", escreveu na legenda de uma fotografia de ambas.

O canal de Queluz de Baixo garantiu que o apresentador vai trabalhar no seu próximo projeto, que será comunicado em breve.

Recorde-se que Teresa Guilherme foi a apresentadora do formato na estreia, há 20 anos, e esteve à frente de outros reality shows da TVI, como o ‘Secret Story’.