Teresa Guilherme substitui Júlia Pinheiro no teatro com casa cheia

A noite de quarta-feira marcou o regresso deaos palcos, com a peça, em cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa.Na noite em que se estreou com esta peça, Teresa contou com o apoio incondicional da mãe e de muitos amigos e caras do mundo da televisão. Com casa cheia, a apresentadora mostrou-se agradecida pelo apoio recebido numa noite de glória.Apesar de revelar que teve apenas dez dias para se preparar para o papel, uma vez que a decisão foi tomada em cima da hora, Teresa mostra que não podia estar mais satisfeita com este novo desafio profissional."Correu bem, foi bom voltar ao público. acho que me faia bem voltar".