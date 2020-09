Teresa Guilherme veste "cor fetiche" em dia especial Apresentadora cumpre superstições à risca e elege vestido com simbolismo importante para o regresso ao programa que lançou há 20 anos

Teresa Guilherme veste "cor fetiche" em dia especial

19 set 2020 • 19:34

Conhecida por seguir à regra algumas das suas superstições em que acredita religiosamente, Teresa Guilherme, de 65 anos, regressou à apresentação do ‘Big Brother - A Revolução’, da TVI, com uma das suas "cores fetiche". Foi assim que a comunicadora descreveu a cor do vestido criado pelo estilista João Rolo, o responsável pela sua indumentária até ao final do reality show, prevista para o último dia de dezembro de 2020. A escolha desta cor não foi inocente, muito pelo contrário. Para os mais espirituais, o branco simboliza características como "a paz, a espiritualidade e a inocência. É também conhecida como "a cor da luz" e aquela que está associada ao signo de Caranguejo - a apresentadora nasceu a 27 de junho de 1955. Não foi, no entanto, a primeira vez que Teresa recorreu a esta cor para conduzir os seus programas. Nos últimos elegeu três vezes o branco para edições distintas de ‘A Casa dos Segredos’ e ainda uma vez em ‘A Quinta’, ambos na TVI.



As manias de Teresa

Ao longo dos últimos anos, Teresa Guilherme foi habituando o público a algumas das suas superstições, muitas estão relacionadas com as cores, mostrando preferência por vestidos azuis ou vermelhos. Mais há mais. Em ‘Big Brother’ - A Revolução’, a anfitriã conseguiu que a direção da TVI voltasse a passar as nomeações para terça-feira, ao contrário do que aconteceu na edição anterior, por este ser um dos seus dias preferidos. Outra ‘mania’ é a mítica garrafa de água que a acompanha religiosamente há duas décadas.

