Teresa Guilherme volta à televisão com salário de luxo

Os pormenores do regresso de Teresa Guilherme, de 65 anos, à TVI começam a ser revelados. Confirmada na condução do novo ‘Big Brother - A Revolução’, com estreia prevista para setembro próximo, sabe-se agora que vai ganhar cinco mil euros por cada gala - perfazendo 20 mil euros mês. Este valor irá ainda aumentar com programas-extra que possa fazer, como especiais nomeações.









Este é, no entanto, um corte avultado quando comparado com os valores pagos no passado. Ao conduzir a ‘Casa dos Segredos’, também na TVI, a apresentadora chegou a levar para casa 50 mil euros por mês. Embora tenha sofrido uma quebra no ordenado, Teresa aceitou a proposta de Cristina Ferreira, a nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, apenas com uma exigência: ter a seu lado o ator e amigo de longa data Miguel Dias, que considera uma preciosa ajuda na elaboração dos textos e trocadilhos para as galas do ‘BB’.

O regresso aos reality acontece três anos depois do insucesso de ‘Biggest Deal’, na TVI. O programa que convidou famosos a gerirem uma pizzaria, um centro de lavagem de carros e um cabeleireiro, durou apenas um mês e precipitou a saída de Teresa do pequeno ecrã. Após o desafio, a apresentadora deu a cara por ‘A Casamenteira’ e ‘Confessionário’, também sem sucesso. Acabou por deixar o ecrã com profunda mágoa. “Tenho muitas saudades. As pessoas não me deixam esquecer isso”, lamentou a apresentadora.



Os mais bem pagos da TVI

A TVI é o canal com mais apresentadores pagos a peso de ouro. No primeiro lugar encontra-se Manuel Luís Goucha, que aufere um ordenado na ordem dos 50 mil euros. Segue-se Fátima Lopes com cerca de 40 mil. Neste regresso ao canal de Queluz de Baixo, Teresa Guilherme passa a figurar no leque de estrelas mais bem pagas. Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes recebem cerca de 12 mil euros/mês.



Promessa cumprida

Envolta em vários segredos, a contratação de Teresa Guilherme foi, afinal, a concretização de uma promessa de Cristina Ferreira. Segundo fontes ligadas a Teresa, a nova diretora de entretenimento da TVI já tinha prometido que mal pudesse lhe dava a mão.